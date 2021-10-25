РПЦ выступила за добровольную вакцинацию от коронавируса

Русская православная церковь (РПЦ) никогда не высказывалась против вакцинации, но настаивает на добровольности прививки от коронавируса. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Русская православная церковь последовательно выступает за добровольность в деле вакцинации. Каждый должен сам принимать решение, учитывая в том числе состояние здоровья и при этом осознавая ответственность за себя, близких и тех, с кем приходится контактировать на работе и в быту», — сказал он РИА «Новости».

Легойда напомнил, что церковь никогда не была против вакцинации как таковой. При этом представитель РПЦ отметил, что ситуация с коронавирусом в России остается серьезной, а вакцинация, по словам врачей, является эффективной в борьбе с эпидемией.

Он добавил, что патриарх Кирилл сделал себе прививку от коронавируса так же, как и многие другие представители священства Русской православной церкви и епископата.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24» выступил за обязательную вакцинацию священнослужителей от коронавируса. После этого Легойда отметил, что митрополит Иларион просто выразил свое личное мнение.