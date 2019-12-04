РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

«Эта новая система правовых норм предполагает существенное поражение граждан в их правах (в том числе семейных), сравнимое с ограничениями, налагаемыми на преступников и людей, совершающих административные правонарушения, и даже их превосходящее. При этом она исходит из фактической презумпции виновности лиц, объявляемых „нарушителями“, не предполагает для них никаких процессуальных гарантий, стандартов доказывания предполагаемой вины», — отметили в комиссии.

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Как считают в РПЦ, закон выстроен так, что любое действие или бездействие можно будет определить как «семейное насилие». Любой совершеннолетний член семьи может быть объявлен нарушителем, и, соответственно, на него падет вся мощь репрессивной машины государства.

Кроме того, система, которую предлагает выстроить закон, откроет неограниченные возможности, чтобы воспользоваться буквой закона в собственных целях. Иначе говоря, закон открывает возможности для откровенного шантажа.

«Все, что сказано или сделано в семье, между близкими людьми, в любой момент может быть использовано ими друг против друга. Такая ситуация разрушительна для семейного образа жизни и традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей», — указано в заявлении.

Многие соавторы и сторонники законопроекта добиваются его принятия, широко используя заведомую ложь. Россиян пытаются убедить, что семья — это мрачный застенок и пыточная камера, особенно для женщин и детей. В частности, сторонники законопроекта широко распространяют цифру: 14 тысяч, — столько, по их утверждениям, женщин ежегодно гибнут именно от рук собственных мужей.

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«Не вызывает удивления тот факт, что предлагаемый законопроект активно поддерживают организации, связанные с радикальными антисемейными идеологиями (ЛГБТ-идеология, феминизм), а также значительное количество организаций, официально получающих иностранное финансирование. В его поддержку также активно выступают некоторые средства массовой информации и международные структуры, не скрывающие антироссийского характера своей деятельности», — добавили в РПЦ.