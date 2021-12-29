РПЦ выступила против возвращения смертной казни

Каждый преступник способен к покаянию, поэтому отмена смертной казни полезна для России и других стран. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Ранее на сайте Конституционного суда РФ была опубликована книга председателя КС Валерия Зорькина «Конституционное правосудие: процедура и смысл». Там Зорькин предположил, что однажды в России может быть возрождена смертная казнь.

Представитель РПЦ приветствовал факт отмены смертной казни в России в настоящее время.

«В учении церкви не содержится запрета на смертную казнь. Однако мы считаем, что практика отмены смертной казни является в настоящий момент полезной в России и других странах, ведь даже совершивший самое страшное преступление человек может принести покаяние, и возможность пастырской работы с ним остается», — сказал Кипшидзе.

Он напомнил, что против восстановления смертной казни неоднократно выступал и патриарх Кирилл. При этом Кипшидзе отметил, что известны случаи, когда отбывшие наказание преступники совершали повторные преступления. Представитель церкви полагает, что именно это и заставляет соотечественников возвращаться к мысли о возврате высшей меры наказания.

«Не из кровожадности, а беспокоясь о безопасности своих близких. Думаю, что эта проблема должна решаться такими сроками наказания и контроля, которые полностью обезопасят людей от повторения преступлений», — сказал Кипшидзе.

В свою очередь, председатель церковного суда Московской епархии протоиерей Михаил Рязанцев заявил, что церковь не использует смертную казнь в качестве канонического наказания.

«Что в государстве происходит — я за это не отвечаю», — подчеркнул священнослужитель.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов. При этом он подчеркнул, что не важно, является ли преступник рецидивистом или его судят за данное преступление впервые — «высшую меру» необходимо применять к любому из проходящих по подобной статье.