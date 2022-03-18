РПЦ выступила против возвращения смертной казни

Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ выступает против смертной казни. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным НСН, он отметил, что с приговоренными на пожизненное заключение можно проводить «пастырскую работу».

Ранее митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что РПЦ готова помогать вышедшим из мест заключения людям адаптироваться к нормальной жизни. Митрополит отметил, что этот вопрос сегодня для страны очень важный, так как в местах заключения находятся десятки тысяч людей, для части из которых после освобождение адаптация проходят не очень гладко.