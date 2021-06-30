РПЦ выступила против популярного у верующих слова

Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда отметил, что негативно относится к слову «воцерковленный». В последнее время оно стало популярным среди верующих.

Об этом Легойда написал в своем Instagram. Он подчеркнул, что ненавидит это слово. Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата напомнил, что опытные люди, которые жили сотни лет назад, знали: человек может кардинально измениться в любой момент. И не всегда эти перемены будут к лучшему.

Легойда вспомнил, что во время одной из богословских конференций примерно 15 лет назад один из докладчиков рассказывал про этапы воцерковления.

«И он говорил, что вот наступает первый этап, второй, третий — а потом наступает полное воцерковление. Я тогда был молодой и несдержанный, попросил слово и сказал, что полное воцерковление наступает во время отпевания», — написал Легойда.

Слово «воцерковленный» обозначает человека, который соблюдает христианские обряды и понимает вероучение.