РПЦ: в период Великого поста нужно сократить использование соцсетей

По информации сайта «Аргументы и факты», Легойда посчитал социальные сети пространством, которое забирает время человека. Он уточнил, что пост — мощная подпорка для отказа от пустого досуга. По мнению представителя РПЦ, что с этим занятием нужно побороться.

Глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов предложил уделить свободное время живому общению с близкими людьми.