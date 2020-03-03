РПЦ: в период Великого поста нужно сократить использование соцсетей
Официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда призвал отказаться от длительного использования социальных сетей во время Великого поста. Об этом сообщил Интерфакс.
По информации сайта «Аргументы и факты», Легойда посчитал социальные сети пространством, которое забирает время человека. Он уточнил, что пост — мощная подпорка для отказа от пустого досуга. По мнению представителя РПЦ, что с этим занятием нужно побороться.
Глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов предложил уделить свободное время живому общению с близкими людьми.