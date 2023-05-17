17 мая 2023, 14:32
РПЦ утвердила молитву для желающих найти работу
Синод РПЦ утвердил официальный текст молитвы для поиска работы
Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение для тех, кто хочет найти работу. Об этом сообщает официальный сайт Московского патриархата.
В молитве просят дать дело, которое пошло бы во благо, человек принес бы достойные плоды трудов.
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«Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь», — указано в тексте.
Кроме того, была утверждена молитва для больных гемофилией.
Ранее решением президента РФ Владимира Путина знаменитую икону «Троица» авторства Андрея Рублева вернули в распоряжение Русской православной церкви. Ее выставят на обозрение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Икона будет находиться там в течение года с благословения патриарха Кирилла.
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