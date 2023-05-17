Общество 17 мая 2023, 14:32 РПЦ утвердила молитву для желающих найти работу Синод РПЦ утвердил официальный текст молитвы для поиска работы Freepik

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Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение для тех, кто хочет найти работу. Об этом сообщает официальный сайт Московского патриархата.

В молитве просят дать дело, которое пошло бы во благо, человек принес бы достойные плоды трудов.

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«Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь», — указано в тексте.

Кроме того, была утверждена молитва для больных гемофилией.

Ранее решением президента РФ Владимира Путина знаменитую икону «Троица» авторства Андрея Рублева вернули в распоряжение Русской православной церкви. Ее выставят на обозрение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Икона будет находиться там в течение года с благословения патриарха Кирилла.