РПЦ сообщила о секте, ведущей антироссийскую пропаганду в Челябинске

Прихожане «Школы единого принципа», которая находится в Челябинске, ведут антироссийскую пропаганду, рассказывая о якобы жертвах среди мирного населения во время российской специальной операции на Украине. Об этом Ura.ru сообщили в миссионерском отделе Челябинской епархии.

«Ориентация на „духовный рост“ никак не мешает последователям заниматься антироссийской политической деятельностью», — заявили в епархии.

Также на сайте школы появились призывы «выходить на улицы» и требовать прекращения боевых действий.

«Сторонники деструктивного культа также активно используют фейковые материалы на своих интернет-ресурсах о разрушении украинских городов и страданиях мирного населения», — заключили в епархии.

Ранее политолог рассказал, что на Западе действуют киберцентры, которые ведут активную антироссийскую пропаганду в Интернете и социальных сетях.