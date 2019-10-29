РПЦ сменила управделами Московской патриархии

Митрополит Тверской и Кашинский Савва (Михеев) оставил пост управляющего делами Московской патриархии. На его место в РПЦ назначили епископа Воскресенского Дионисия.

Решение было принято Священным синодом Русской православной церкви во вторник, 29 октября, сообщили в пресс-службе РПЦ.

Прошение об отставке подал сам преосвященный митрополит Савва. Его запрос удовлетворили, поблагодарив священнослужителя за труды.

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«Управляющим делами Московской патриархии, постоянным членом Священного синода назначить преосвященного епископа Воскресенского Дионисия, первого заместителя управляющего делами Московской патриархии», — заключили в церкви.

Делами Московской патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва управлял с февраля 2019 года. Епископ Воскресенский Дионисий (Порубай) тогда же был назначен его заместителем.