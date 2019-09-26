РПЦ решила разобраться в уголовном деле священника Стремского

«Епископ должен разобраться в этом ужасном деле. Священный синод подключается уже тогда, если уже самого епископа обвиняют в чем-то. Если потребуется, епархия может подключиться к расследованию», — отметил он.

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Если церковная комиссия согласится с обвинением, Стремского лишат сана. А потом дело будет развиваться в соответствии с уголовным кодексом, но это уже к церкви никак не относится, добавил Смирнов.

Следственное управление СК РФ по Оренбургской области третий день отказывается от комментариев. Согласно указу митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина, «протоиерей Николай Стремский запрещен в священнослужении на время ведения следствия».

В отношении Стремского возбуждено уголовное дело по трем статьям. Среди них изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Делом священника занимается Ленинский районный суд. Настоятеля заключили под стражу до 12 ноября.