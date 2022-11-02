РПЦ разрешила не сажать гомосексуалистов | 360°

Общество 02 ноября 2022, 07:35 РПЦ разрешила не сажать гомосексуалистов Представитель РПЦ Легойда: московский патриархат против уголовного наказания за содомию РИА "Новости"

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Русская православная церковь выступила против уголовного наказания за содомию. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Думаю, что не за всякий грех человека надлежит наказывать в уголовном порядке. Во всяком случае церковная позиция в данном случае заключается не в том, чтобы наказать человека за то, что он впал в грех содомии, а в том, чтобы он не вовлек в этот грех окружающих», — сказал Легойда.

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Уголовное преследование за мужеложство существовало в Советском Союзе.

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Ранее РПЦ призвала с любовью относиться к представителям ЛГБТ-сообщества. При этом Владимир Легойда отметил, что пропаганда греха должна преследоваться по закону.

Госдума приняла законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Предлагается установить до пяти миллионов рублей штрафа за пропаганду ЛГБТ и до 10 миллионов рублей — за пропаганду педофилии.