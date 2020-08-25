РПЦ разъяснила будущее онлайн-богослужений

Из-за пандемии коронавируса церкви некоторое время были закрыты для посещений. В этот период богослужения стали проводить в Интернете. Теперь синод РПЦ заявил, что такие меры были исключением и нормой они не станут.

Синод РПЦ опубликовал обращение на своем сайте, посвященное жизни православных а период пандемии коронавируса. Так, представители Русской православной церкви отметили, что ограничения к доступу к богослужениям стали для мирян особым испытанием. Благодаря чему стоит задуматься, какое значение имеет личное присутствие на служениях в храме. «Мы должны дорожить этим даром Господним, ценить каждую возможность войти под священную сень дома Божия», — говорится в обращении.

Во время режима самоизоляции некоторые священнослужители считали допустимым проводить таинства по телефону. В заявлении синода подвели черту и под этим спорным вопросом.

Отмечается, что причастия и различные таинства проходили по видеозвонкам исключительно исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации. Но нельзя забывать о том, что онлайн-трансляции не заменят личное общение с батюшкой.

«Очевидно, что трансляции ни в коем случае не могут быть заменой личного участия в богослужении, не говоря уже о том, что никакие технические средства не обеспечивают возможности участия христианина в большинстве таинств Церкви <…>», — сообщает синод.

В послании также сообщается, что все нововведения в богослужениях и таинствах носят временный характер и не смогут стать нормой.