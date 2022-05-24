РПЦ рассмотрит вопрос о канонизации Суворова по предложению Шойгу

В Русской православной церкви заявили о сборе материалов, которые помогут принять решение о канонизации полководца Александра Суворова. К лику святых его предложили причислить ряд общественных организаций и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев) напомнил ТАСС, что обязательным критерием для канонизации является наличие фактов чудотворения.

«Святейший патриарх ответил Сергею Кужугетовичу (Шойгу — прим. ред.), что мы будем собирать материалы. И вы собирайте материалы о его жизни, может быть, о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем», — сказал он.

В РПЦ отметили, что вернутся к вопросу при достаточном количестве материалов. На рассмотрение отправят данные, предоставленные епархией, на территории которой жил Суворов.

«В данном случае это Санкт-Петербургская митрополия. Рекомендация митрополиту Варсонофию такая святейшим (патриархом — прим. ред.) была дана», — подчеркнул епископ.

Панкратий не уточнил, на какой стадии находится работа в митрополии.