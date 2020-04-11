РПЦ рассказала о крещении во время пандемии

Таинство крещения в условиях пандемии коронавируса в российских православных храмах проводится при минимальном количестве родственников и только по предварительной договоренности.

Об этом в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Крещение детей проходит по индивидуальной договоренности со священником. <…> Также, по предварительной договоренности со священником, совершаются и все остальные таинства», — сказал он.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил прихожан во время Страстной недели на Пасху не посещать церковь. Он призвал их молиться дома. Праздничная служба на Вербное воскресенье пройдет в храме Христа Спасителя без верующих. Но ее можно будет посмотреть онлайн.