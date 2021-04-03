РПЦ раскрыла уровень заболеваемости ковидом среди священников

Этой весной уровень заболеваемости COVID-19 среди священников Русской православной церкви заметно ниже, чем в межсезонье в прошлом году. Опасаться ужесточения ковидных ограничений в храмах не стоит. Об этом рассказал член рабочей группы Московского патриархата по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии коронавируса протоиерей Максим Козлов.

«Если весной и осени прошлого года было заметное количество болящих клириков, то теперь, по поступающим данным, это совершенно несопоставимо ни с ситуацией конца весны — начала лета, ни с концом осени. Конечно, есть новые случаи заболевания, но они значительно меньше», — приводит РИА «Новости» слова Козлова.

Собеседник подчеркнул, что прихожанам не стоит беспокоиться по поводу возможного ужесточения ограничений в храмах, так как эпидемическая ситуация, по его словам, развивается позитивно, пусть и не стремительно.

С марта прошлого года во всех православных храмах действуют особые санитарные правила, которые Синод РПЦ утвердил после начала пандемии коронавируса. В России уровень заболеваемость ковидом начал снижаться. В стране идет масштабная вакцинация от SARS-CoV-2 во всех регионах.