РПЦ раскритиковала решение штрафовать людей за посещение храмов

Прихожан, пришедших на службы в православные храмы, не должны были штрафовать — такое мнение выразил представитель РПЦ Владимир Легойда. Он напомнил, что храмам поручено проводить службы без людей только с 13 апреля.

«Лишь вчера получено предписание главного санитарного врача города Москвы проводить богослужения без прихожан с понедельника, 13 апреля. <...> Поэтому, если пришедшие в храм сегодня не входят в группу риска и не должны оставаться на карантине по известным причинам, не очень понятно, почему они оштрафованы», — написал председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

В то же время Легойда еще раз напомнил прихожанам о необходимости совершать молитву дома из-за эпидемии коронавируса.

В соцсетях появилась информация, что в отношении некоторых верующих в Москве составили административные протоколы за то, что они пришли на литургию в Вербное воскресенье.

В конце марта патриарх Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на время эпидемии коронавируса. 12 апреля он провел праздничную службу на Вербное воскресенье в храме Христа Спасителя без посетителей. Службу транслировали онлайн.

Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области проводить службы с 13 по 19 апреля без прихожан. Исключение делается только для священников и иных лиц, присутствие которых необходимо для проведения онлайн-трансляций богослужений.