РПЦ призвала запретить иностранцам пользоваться услугами российских суррогатных матерей

Властям России стоит запретить иностранцам использовать услуги российских суррогатных матерей. Такую надежду высказал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Об этом он заявил во время интервью в эфире передачи «Традиции» на радио «Вести FM».

«Я надеюсь, что президент примет правильное решение и все же иностранцам ограничит возможность пользования услугами российских суррогатных матерей», — отметил Лукьянов.

Вопрос о полном запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России Лукьянов поднял 20 января. Он озвучил эту идею во время заседания рабочей группы Госдумы по законодательному регулированию социально значимых вопросов. Собрание было посвящено теме «Законодательное регулирование вывоза иностранцами детей через процедуру суррогатного материнства».

Ранее группа депутатов Государственной думы разработала законопроект, который запрещает иностранным гражданам прибегать к суррогатному материнству на территории России. Они предложили дополнить закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» — добавить в него норму, которая позволяет воспользоваться такой услугой только гражданам России или людям, которые имеют в стране вид на жительство.

Уточняется, что мужчина и женщина, которые планируют завести ребенка с помощью суррогатной матери, должны быть в браке, при этом их возраст не может быть меньше 25 и больше 55 лет. Кроме того, что получить такую услугу они смогут только спустя год после свадьбы. Планируется, что законопроект представят на первое чтение в Госдуму в марте.