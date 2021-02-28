РПЦ призвала спортсменов-бойцов отвечать добром на агрессию

Глава Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан призвал спортсменов-бойцов с уважением относиться к ближнему и избегать конфликтов, решая их добротой. Милосердие и забота — признак силы, а не слабости, заявил иерарх в интервью РИА «Новости».

Любой сильный человек уважает своего ближнего и в неприятной ситуации стремится решить конфликт добротой и выдержкой. Митрополит подчеркнул, что именно в этом сокрыт главный духовный подвиг.

«Прежде чем он использует свои боевые возможности, непременно постарается ответить добром на агрессию, показать добрый пример христианского поведения», — сказал Митрофан.

Человек немилосердный слаб, это означает, что он еще не нашел свой истинный смысл жизни, отметил иерарх.

«Если же спортсмен видит, что ничего не получается, что человек потерял ориентиры, и особенно, если могут пострадать беззащитные и невинные, то он вынужден защищаться», — объяснил митрополит.

РПЦ ежегодно проводит фестиваль единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». В феврале в Подмосковье прошли турниры по 16 различным направлениям, гости могли посетить мастер-классы и принять участие в конференциях.

Ранее в РПЦ поддержали отмену голосования по памятнику на Лубянской площади в Москве.