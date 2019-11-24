РПЦ призвала школу воспитать воинов и матерей

Современная российская школа не выполняет своей главной задачи — подготовки подростков к материнству, отцовству и защите Родины. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

«Дело школы — подготовить человека к жизни. Главная тема — это что, геометрия, или география? Нет. Это все хорошие предметы, но они не главные. А главное — чтобы мальчик вырос отцом, а девочка выросла матерью», — сказал священник.

По его словам, в России семья в среднем имела восемь детей. Например, изобретатель автомата Калашникова Михаил Калашников был 17-м ребенком у своих родителей, а химик Дмитрий Менделеев — 18-м.

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Смирнов кстати вспомнил слова императора Александра III, что у России, кроме армии и флота, союзников нет. За тысячу лет разделения церквей сложилось так, что «ментальность Запада противоположна нашей восточной греко-кафолической Церкви.

«И вот когда мы видим, как греки продаются американцам, сразу они начинают предавать — так же примитивно, как Иуда продал Христа за деньги. Поэтому на священниках лежит задача, чтобы каждый рожденный русский мальчонка превращался в воина и отца большого семейства», — добавил священник.