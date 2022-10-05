РПЦ призвала организовать дежурство священников в пунктах мобилизации в Москве | 360°

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РПЦ призвала организовать дежурство священников в пунктах мобилизации в Москве

Московская епархия РПЦ призвала организовать дежурство священников в пунктах мобилизации

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Священники Русской православной церкви дежурят в некоторых пунктах мобилизации в Москве. Это укрепляет дух военных, но чтобы данная практика распространилась везде, нужно разрешение столичных властей. Такое заявление сделал председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительным и органами Московской епархии РПЦ Александр Добродеев.

Он отметил, что в Москве есть около 20 мобилизационных пунктов, которые находятся не на территории военкоматов. Организацией в данном случае занимаются префекты столичных округов.

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«В некоторых пунктах есть священники, сами префекты предложили, вышли на церковь, в некоторых — нет, и префекты пока не отозвались на предложения церкви. Нет системы. Было бы хорошо, чтобы было принято общее решение по допуску священников в пункты, где проходит мобилизация. Священники готовы там дежурить, но необходима добрая воля организаторов, как я понимаю, префектов», — сказал Добродеев РИА «Новости».

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Он отметил, что в некоторых мобилизационных пунктах каждый день находится дежурный священник. При этом для мобилизованных нет никакой обязаловки — подходит, кто хочет, некоторые высказывают желание исповедоваться. Перед отправкой батюшка служит молебен, окропляет верующих святой водой, обращается с напутственным словом, «благословляет на ратный подвиг».

Добронравов считает, что все это укрепляет дух мобилизованных. По его словам, российская армия всегда славилась силой духа.

РПЦ

Частичная мобилизация в РФ

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