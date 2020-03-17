РПЦ призвала не поддаваться панике из-за коронавируса
РПЦ посоветовала верующим сохранять спокойствие, но при этом соблюдать гигиенические нормы. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на зампредседателя по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.
По его словам, организация советует верующим «сохранять трезвомыслие и соблюдать разумные гигиенические меры, в том числе при посещении церкви».
«Церковь считает, страх — это плохое состояние, которое лишает человека свободы, инициативы, мешает ему трезво оценивать происходящее вокруг него», — уточнил Кипшидзе.
Он уверен, что «молитва и участие в таинствах церкви позволяют человеку ориентироваться не на иррациональные страхи, а на неизменные во времена эпидемии нравственные нормы».