РПЦ призвала москвичей стать добровольцами в красных зонах

Синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности и православная служба помощи «Милосердие» рассказали, что открывают новый набор на курсы больничных добровольцев. Такие люди будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом в московских стационарах. Как уточнили в пресс-службах организаций, такое решение связано с ростом заболеваемости из-за распространения штамма «омикрон».

Православные добровольцы начали посещать красные зоны с июля прошлого года. Они оказывают помощь пациентам в приеме пищи, в личной гигиене, проводят время в общении с зараженными коронавирусом и поддерживают тех людей, которые оказались в госпиталях без помощи родных и близких.

«Когда мы объявили первый призыв о помощи, на него откликнулось больше тысячи людей, но сейчас в красные зоны ходит около 300 человек, а потребность в таких помощниках гораздо больше. Я прошу всех, кто неравнодушен к страданию других, помочь в это трудное для всех нас время», — заявил глава синодального отдела и руководитель службы «Милосердие» епископ Пантелеимон, сообщил ТАСС.

Он добавил, что оказать посильную помощь могут все, у кого есть хотя бы четыре часа свободного времени в неделю. Добровольцами становятся представители многих профессий, в том числе бизнесмены и водители, маркетологи и сотрудники полиции, учителя и завучи, а также многие другие.