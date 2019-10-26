РПЦ одобрила футболки со словами Христа

Митрополит Иларион поддержал инициативу выпуска одежды с изречениями Христа и цитатами из Писания. По словам священника, любая проповедь учения Сына Божьего заслуживает одобрения. Тем более Христос был и остается самой интересной личностью в истории.

«Я бы, например, всячески приветствовал, если бы молодые люди носили футболки, на которых были бы написаны цитаты из Евангелия. А что в этом плохого?», — заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24». Так митрополит отреагировал на известие, что в США наладили выпуск кроссовок с водой из Иордана в подошвах.

«Обувь Иисуса» со святой водой раскупили в США за минуты — фото Подробнее

По словам отца Илариона, Иисус Христос учил людей добру, призывал людей к тому, чтобы они помогали друг другу. Священник выразил уверенность, что любая проповедь учения и личности Христа, даже через такие акции, заслуживает одобрения.

Митрополит Иларион добавил, что до сих пор самой интересной личностью в истории человечества был и остается Христос.