РПЦ одобрила футболки со словами Христа
«Я бы, например, всячески приветствовал, если бы молодые люди носили футболки, на которых были бы написаны цитаты из Евангелия. А что в этом плохого?», — заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24». Так митрополит отреагировал на известие, что в США наладили выпуск кроссовок с водой из Иордана в подошвах.
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По словам отца Илариона, Иисус Христос учил людей добру, призывал людей к тому, чтобы они помогали друг другу. Священник выразил уверенность, что любая проповедь учения и личности Христа, даже через такие акции, заслуживает одобрения.
Митрополит Иларион добавил, что до сих пор самой интересной личностью в истории человечества был и остается Христос.