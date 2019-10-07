РПЦ приняла к себе «Русский экзархат» в Европе

Священный синод РПЦ принял Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции в свою юрисдикцию. Решение было озвучено на заседании в Троице-Сергиевой лавре. С просьбой о присоединении в РПЦ ранее обратились сами клирики «Русского экзархата».

«Завершилось историческое заседание Священного синода. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата», — написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Он также подчеркнул, что для них был установлен «особый режим управления, соответствующий традиции».

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«Русский экзархат» полностью сохранит присущие ему богослужебные и пастырские особенности, а также традиции епархиального и приходского управления. Кроме того, Архиепископия будет обладать финансовой автономией, подчеркнул председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Русский экзархат» образовался в 1921 году. В тот год русскими церквями в Западной Европе временно управлял архиепископ Евлогий (Георгиевский). В 1931 году его приходы на временной основе стали экзархатом Константинопольского патриархата, где пробыли до ноября 2018 года. Тогда синод Константинополя решил распустить «Русский экзархат».

14 сентября этого года архиепископ Иоанн (Реннето) обратился к патриарху Кириллу. Он сообщил, что большинство мирян и клириков «высказались в поддержку проекта канонического присоединения к Московскому патриархату».