РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриархата из-за Украины

Русская Православная церковь после признания патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II неканонической Православной церкви Украины приняла решение о невозможности его дальнейшего поминовения. Об этом заявили в пресс-службе РПЦ.

«Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви» — объяснил заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата, настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве протоиерей Николай Балашов.

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В РПЦ уже отказались от поминовения отдельных священнослужителей, которые прямо поддержали раскольническую церковь на Украине. В частности, из-за признания ПЦУ решено прекратить поминовение Элладской Церкви.

«Мы сказали о том, что если Архиепископ Афинский официально признает украинский раскол, то его имя будет вычеркнуто из диптихов Русской Православной Церкви. Что это означает? Это означает, что когда Патриарх будет совершать богослужения, он не будет поминать Афинского Архиепископа, как он уже не поминает Константинопольского Патриарха. Я думаю, что в ближайшее воскресенье, когда Патриарх будет служить, этого поминовения не будет», — подтвердил Митрополит Волоколамский Иларион.