РПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги «для алма-атинских храмов»

Многочисленные сообщения, которые призывают переводить деньги на восстановление храмов и монастыря на территории казахстанского города Алма-Ата, являются поддельными. Мошенники утверждают, что их якобы подписал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Иларион (Алфеев) — это не так. Россиян предостерегли от необдуманных переводов средств в ОВЦС.

Сотрудники отдела отметили, что письма и телефонные звонки с такой информацией о якобы сборе денег распространяют мошенники. Причем, их адресатами становятся люди как в России, так и в других государствах.

«Отдел внешних церковных связей Московского патриархата обращает внимание на то, что данные рассылки и звонки являются мошенническими и не имеют никакого отношения к деятельности ОВЦС. Призываем вас проявлять разумную осторожность и уточнять информацию в официальных источниках», — сообщил сайт отдела.

Ранее правительство Казахстана и местные власти Алма-Аты отвели восемь месяцев на то, чтобы восстановить в городе все разрушенные во время протестов здания. В том числе, аналог городской администрации — акимат, в который ранее ворвались протестующие, после чего там начался пожар.

Сейчас здание акимата выглядит плачевно, там обгорели стены, полностью выгорел зал заседаний. Пришедших туда журналистов просят в случае, если они обнаружили гильзы или патроны, сразу же передавать находки правоохранительным органам.