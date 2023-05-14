Общество 14 мая 2023, 00:15 РПЦ предупредила о грядущей «стерилизации» детей на Украине РПЦ: стоящие за украинским конфликтом силы будут насаждать смену пола и калечить детей РИА «Новости»

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Зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал планы Минобразования Украины о внедрении гендерной идеологии в образовательные программы для детсадов и школ. По его мнению, которое он выразил в передаче «Церковь и мы» на телеканале «Россия 24», силы, стоящие за конфликтом Украины и России, будут насаждать в стране антихристианские ценности.

Речь идет о договоренности украинского Минобразования и американского фонда The Arcus Foundation, «который занимается поддержкой ЛГБТ и сохранением обезьян», внедрить «гендерно чувствительные» методы обучения в программу дошкольного, школьного и высшего образования. Цель — создание образовательного пространства без «гендерных стереотипов и дискриминаций». Проект рассчитан до 2025 года, в нем участвуют 500 детсадов и 500 средних школ.

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Фонд будет безвозмездно предоставлять «игровые наборы», учебно-методическую литературу и учебно-наглядные» материалы. Он готов обеспечить все первые классы школ на территории Украины «соответствующей гендерной литературой» в 2023–2025 годах. В перспективе внедрение этой программы должно достигнуть национального масштаба.

По словам Кипшидзе, во многих странах Запада детям в пять-восемь лет предлагают сменить пол, назначают гормоны, подавляющие половое развитие, что по сути является «стерилизацией детей в несознательном возрасте».

«Это закономерный результат плана (который реализуется на Украине. — прим. ред.) — искалеченные жизни тысяч детей», — заключил представитель РПЦ.

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил пожизненно сажать врачей, согласившихся на проведение операции по смене пола несовершеннолетним.