  • РПЦ предложила заменить смертную казнь слежкой в соцсетях

    20 октября 2019, 03:48

    Александра Каширина

    Митрополит Волоколамский Иларион, глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) выразил мнение, что намного эффективнее следить за потенциальными маньяками и насильниками в социальных сетях. Об этом сообщила газета Lenta.ru.
    РПЦ предложила заменить смертную казнь слежкой в соцсетях

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    По мнению митрополита, смертная казнь — неэффективное средство борьбы с жестокими убийствами, так как оно не остановит преступников.

    «Люди могут признаваться под пытками, кто-то под психологическим воздействием, кто-то по иным причинам, и только спустя годы выяснялось, что виноват был совсем другой человек», — привел он пример.

    Митрополит предположил, что правоохранительные органы могут «выявлять социально опасных людей и предупреждать совершаемые ими преступления» по материалам, которые предоставляют социальные сети.

    11 октября Госдума провела в соцсетях опрос, нужно ли отменить мораторий на смертную казнь для убийц детей и педофилов. 80 процентов участников голосования ответили «да».