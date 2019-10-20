РПЦ предложила заменить смертную казнь слежкой в соцсетях

Синод оборвал диалог с признавшими ПЦУ архиереями Элладской церкви Подробнее

По мнению митрополита, смертная казнь — неэффективное средство борьбы с жестокими убийствами, так как оно не остановит преступников.

«Люди могут признаваться под пытками, кто-то под психологическим воздействием, кто-то по иным причинам, и только спустя годы выяснялось, что виноват был совсем другой человек», — привел он пример.

Митрополит предположил, что правоохранительные органы могут «выявлять социально опасных людей и предупреждать совершаемые ими преступления» по материалам, которые предоставляют социальные сети.

11 октября Госдума провела в соцсетях опрос, нужно ли отменить мораторий на смертную казнь для убийц детей и педофилов. 80 процентов участников голосования ответили «да».