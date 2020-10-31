РПЦ предложила включить священные тексты в школьную программу

«Мне кажется, что священные тексты традиционных религий должны быть, пусть даже в каком-то сокращенном объеме, включены в школьную программу, в том числе в школьную программу по литературе», — заявил Иларион.

Митрополит считает, что Библия, Тора и Коран — это выдающиеся литературные произведения, которые достойны войти в учебную программу вне зависимости от вероисповедания учеников, пишет «Газета.ru». Религиозные тексты воспитывают нравственность, а это то, чего молодым людям не хватает.

В прошлом году российская писательница Дарья Донцова предложила снова ввести в школах, где учатся православные дети, дисциплину «Закон Божий» — хотя бы в качестве внеклассных факультативных занятий.