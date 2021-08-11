РПЦ предложила создать должность уполномоченного по правам русских

В России нужно создать должность уполномоченного по правам русских, который бы помогал русскому человеку. С таким предложением выступил замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

По его словам, в последние месяцы набралось много случаев притеснения русских людей в России и за ее пределами. Тутунов отметил, что в интернете часто обсуждается, как трудно бывает русскому человеку получить гражданство России и уж тем более переехать в страну.

«Может быть, пора создать должность — назовем ее условно — уполномоченного при президенте по правам русских? Который бы имел весомый голос в нужных министерствах. С достаточным аппаратом, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации, не выпускать их из-под контроля», — написал он своем Telegram-канале.

Тутунов предложил на системной основе сопровождать досье каждого русского, пожелавшего получить гражданство своей страны.

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