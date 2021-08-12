РПЦ предложила помощь с переездом семье избитого мальчика из Киргизии

В РПЦ предложили помощь с переездом семье мальчика из Киргизии. Сверстники избили его из-за вероисповедания. Об этом сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«РПЦ поддержит любое решение — остаться в Киргизии или переехать в Россию — семьи мальчика, подвергшегося издевательствам за веру в Киргизии. В том числе мы будем ходатайствовать о создании всех условий для их переселения, если семья примет такое решение. Святейший патриарх следит за развитием этой ситуации», — процитировало РИА «Новости» его слова.

При этом Легойда заявил, что переселение в Россию не является универсальным рецептом для всех соотечественников. Он напомнил, что государства Средней Азии — каноническая территория русской церкви, потому что там развивается церковно-приходская жизнь, строятся и восстанавливаются храмы.

Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) ранее предложил создать должность уполномоченного по правам русских.