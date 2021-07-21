РПЦ предложила оставить обеспеченных женщин без абортов по ОМС

Начать процедуру поэтапного вывода из системы обязательного медицинского страхования добровольных абортов предложили участники X Общецерковного съезда по социальному служению. Об этом говорится в итоговом документе на официальном сайте РПЦ.

Священники предложили сначала отказывать в бесплатном прерывании беременности женщинам, чей доход выше прожиточного минимума, а затем распространить эту практику на все случаи, когда аборт делается добровольно.

Церковь сослалась на опыт Германии, где бесплатное прерывание беременности доступно только по медицинским показаниям или крайней бедности женщины, которую она может подтвердить документально.

Священники предложили отправлять перед абортом женщин к психологам и на УЗИ, чтобы они послушали биение сердца плода. Также они отметили, что необходимо законодательно запретить медикам предлагать женщине прервать беременность.

В списке предложений содержатся меры поддержки беременных женщин в дополнение к тем, что уже действуют сейчас. Священники предложили выплачивать пособие при достижении срока в 12 недель. Ввести подарочную коробку для новорожденного на федеральном уровне. Эта мера сейчас действует только в ряде регионов.

Увеличить сумму родового сертификата на оказание психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в период беременности. Сегодня на эти цели выделяют одну тысячу рублей.