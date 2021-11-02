РПЦ попросила не приходить на службы контактировавших с больными ковидом

Человеку, который контактировал с больными COVID-19, лучше не ходить на богослужения. Такое заявление сделал зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он призвал прихожан быть ответственными.

«Человек, которой чувствует недомогание или имел контакты с больными коронавирусом, должен делать все возможное, чтобы защитить собратьев по вере, особенно людей старшего поколения, и воздержаться от посещения богослужений», — сказал Кипшидзе на пресс-конференции, которая была посвящена Дню народного единства. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что вакцинация не должна разделить россиян. При входе в храм никто не спрашивает у верующих сертификаты о вакцинации и другие документы. По его словам, обращение к совести верующих — это лучший способ РПЦ показать свое отношение к этому вопросу. Кипшидзе призвал всех уважительно относиться друг к другу.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил, что Русская православная церковь выступает за добровольную вакцинацию.