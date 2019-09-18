РПЦ пообещала изучить дела задержанных на митингах в Москве

Правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) ознакомится с материалами дел задержанных на несанкционированных митингах в Москве. При необходимости ВРНС окажет им необходимую помощь. Об этом заявили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

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«Учитывая общественную значимость судебного процесса в отношении задержанных в ходе протестов, правозащитному центру Всемирного русского народного собора поручено озаботиться изучением материалов дел лиц, упомянутых в вышеназванном заявлении, и иных лиц на предмет возможного нарушения их прав в ходе судебного процесса и, в случае в необходимости, оказать им квалифицированную правовую помощь», — сказано в сообщении на сайте отдела.

В синодальном отделе отметили, что Церковь «печалуется (ходатайствует за осужденных — прим. ред.) перед властью за людей несправедливо осужденных, униженных, обездоленных, подвергаемых эксплуатации». Ее милосердие также распространяется и на тех, кто получил справедливое наказание за преступление. Об этом сказано в основах учения Русской православной церкви о достоинстве, свободе и правах человека.

Также в сообщении подчеркнуто, что «правозащитная деятельность, связанная с Церковью», не должна быть направлена на конкретную личность. Ее не должны использовать политические движения в борьбе за власть.

Ранее несколько десятков священников РПЦ из разных стран подписали открытое письмо в поддержку участников несогласованных акций в Москве. Они призвали пересмотреть переговоры, которые получили несколько человек, пришедших на неразрешенные митинги.

Акции протеста начались в российской столице в середине лета после того, как несколько кандидатов в депутаты Мосгордумы не были зарегистрированы. За участие в митингах правоохранительные органы задержали порядка 1700 человек. Были открыты уголовные дела о массовых беспорядках и о применении насилия к сотрудникам полиции и Росгвардии.