РПЦ получила свидетельства насилия над детьми в захваченном схиигуменом Сергием монастыре

Об этом сообщили на сайте Екатеринбургской епархии.

Сотрудники епархии собирают и всесторонне изучают свидетельства бывших воспитанников, в том числе причины, по которым данные обвинения не были преданы огласке ранее. В епархию продолжают поступать все новые свидетельства Екатеринбургская епархия.

В сообщении уточняется, что речь идет о случаях насилия над детьми, которые происходили в 2009–2010 годах. Епархия обратилась ко всем воспитанникам, которые считают, что за время пребывания в монастыре к ним применяли недопустимые меры воспитания. Таких людей попросили связаться с представителем епархии и рассказать ему, что именно и когда произошло.

При этом уточняется, что рассказанная бывшими воспитанниками информация гарантированно сохранится в тайне. Если необходимо, епархия готова оказать духовную и психологическую помощь воспитанникам, которые к ним обратятся.

Ранее оператор съемочной группы Ксении Собчак Сергей Ержанов рассказал, что знает о случаях насилия над детьми, которые происходили в Среднеуральском женском монастыре в 2009–2010 году. Вместе с телеведущей отправились в храм, чтобы пообщаться с опальным схиигуменом Сергием и собрать информацию по ситуации с насилием над воспитанниками. Однако 27 июня Собчак сообщила, что на съемочную группу в монастыре напали — она показала ролик, на котором видно, как им не позволяют попасть внутрь храма, а затем отбирают и ломают видеокамеру.