Эксклюзив 01 декабря 2022, 17:34 РПЦ подвергается гонениям на Украине. Ситуация продолжится, пока «живет» киевский режим Политолог Колчин: РПЦ и все русское будет неугодно Украине, пока существует киевский режим

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Президент Украины Владимир Зеленский собирается рассмотреть петицию о запрете деятельности Русской православной церкви в стране. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин в беседе с «360» заявил, что гонения РПЦ продолжатся, пока существует киевский режим.

Он отметил, что на протяжении десятилетий украинский политический режим ведет преследование всего, что может быть связано с русским языком, культурой и политикой. По его мнению, киевский режим видит в РПЦ угрозу для национальной безопасности и всего процесса строительства украинской нации.

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«Украинская нация, по мнению политиков, должна строиться исключительно на отрицании всего русского, всего общего наследия, которое связывало русский и малорусский народ на протяжении столетий и тысячелетий», — сказал Колчин.

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Поэтому РПЦ подвергается жестоким гонениям, подчеркнул эксперт. Аналитик уверен, что русскую церковь пытаются заменить «украинской пародией», которая активно поддерживает военных преступников современного киевского режима и реабилитирует бандеровцев и петлюровцев.

«Подобные процессы будут продолжаться, пока украинский режим существует, и могут быть закончены только с полной ликвидацией того неонацистского, ксенофобного и шовинистского идеологического базиса, который был заложен в украинском обществе в последние десятилетия», — заключил эксперт.

На сайте украинской Верховной рады появилась публикация законопроекта о запрете деятельности РПЦ на территории страны. В документе отметили, что российская церковь и все, что с ней связано, «на территории Украины запрещена». Петиция на официальном сайте Зеленского с призывом поддержать этот законопроект набрала необходимое число подписей для ее рассмотрения.