РПЦ поддержала совет игнорировать угрозу коронавируса и молиться в храмах

«Необходим разумный подход. Собираться по ночам — вполне разумное и хорошее решение, которое позволяет избежать прямого конфликта с властью и не отменять службы. Время совершения служб — оно хотя и рекомендовано церковными правилами, но не является догматическим, строгим постановлением, которое невозможно менять. В пределах суток менять время допустимо, и такой подход разумный», — рассказал «360» священник.

Савченко напомнил, что церковь иногда и сама предписывала прихожанам некоторые ограничения. Это, как правило, происходило во время эпидемий.

«Но все-таки нельзя забывать, что в моменты общественных потрясений люди ищут еще большего утешения от церкви. Поэтому надо это учитывать и иметь некое снисхождение к тому, что люди стремятся в церковь. Поймите, обычно церковная служба в западной церкви не есть массовое мероприятие. Подавляющее большинство церквей — это место, где нет огромного количества народу. Может быть, в такие дни следует усилить домашнюю молитву», — нашел оптимальное решение собеседник «360».

Новым типом коронавируса в Италии заболели уже 650 человек. Из них умерли 14. Во всем мире COVID-19 подхватили 83 389 человек, умерли 2858, излечился 36 571 человек. Россиянам посоветовали пока не ездить в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы заражения.