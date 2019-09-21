РПЦ поддержала повышение возрастного ограничения на продажу алкоголя

Инициатива о повышении возраста продажи алкоголя крепостью выше 16,5 градуса с 21 года нашла положительный отклик в Русской православной церкви. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что ограничение позволит оздоровить молодежь.

«Моя позиция следующая: чем более затруднительным будет доступ к крепким алкогольным напиткам у молодых людей, тем это будет лучше для их здоровья», — сказал Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

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Архиерей отметил, что сейчас в России наблюдается положительная динамика в борьбе с повальной алкоголизацией населения.

Собеседник телеканала отметил, что согласно статистике, в стране снижается общий уровень потребления алкоголя и алкогольной зависимости, однако «до идеала еще далеко».

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя планируется принять до конца 2019 года. Она сообщила, что соответствующий документ уже разработан, пишет «Газета.ru».