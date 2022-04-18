РПЦ перенесла Архиерейский собор

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) решил перенести Архиерейский собор. Причиной стала сложная международная обстановка.

«В связи с тем, что международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов Архиерейского собора, перенести сроки его проведения на осенний или зимний период 2022 года», — постановили члены Священного синода.

Решение они приняли во время обсуждения, которое проходило в дистанционном режиме. Новые сроки проведения Архиерейского собора будут обсуждаться на летнем заседании Священного синода.

В октябре Русская православная церковь перенесла Архиерейский собор из-за пандемии коронавируса. Тогда сроки сдвинулись на полгода, с ноября на 26–29 мая. Теперь рхиерейский собор может состояться осенью или зимой 2022 года.

Архиерейский собор является высшим органом иерархического управления РПЦ. Его участниками могут быть только архиереи, то есть высшие чины духовенства. Собор созывают как минимум один раз в четыре года. Также его могут созвать при исключительных случаях.