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    25 июля 2022, 19:13

    РПЦ отреагировала на приговор подрывнику монастыря в Серпухове

    В РПЦ сочли соответствующим приговор подрывнику гимназии серпуховского монастыря

    Александр Иванов

    Действия молодого человека, устроившего взрыв на территории монастыря в Серпухове, подпадают под признаки теракта, рассказал РИА «Новости» источник в Русской православной церкви (РПЦ). По мнению собеседника агентства, вынесенный подсудимому приговор — 13 лет колонии строгого режима — соответствует тяжести его деяния.

    РПЦ отреагировала на приговор подрывнику монастыря в Серпухове

    В РПЦ выразили надежду, что осужденный раскается в совершенном поступке.

    «Несмотря на тяжесть совершенного им преступления, мы верим, что его жизнь на этом не закончена и его участь лучше, чем участь тех, кто покончил жизнь самоубийством при совершении подобных нападений или был ликвидирован правоохранительными органами», — отметил собеседник издания.

    Сегодня Серпуховский городской суд вынес решение по делу о взрыве на территории монастыря. Молодому человеку дали 13 лет колонии строгого режима, а также ограничили свободу сроком на год.