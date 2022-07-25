РПЦ отреагировала на приговор подрывнику монастыря в Серпухове

Действия молодого человека, устроившего взрыв на территории монастыря в Серпухове, подпадают под признаки теракта, рассказал РИА «Новости» источник в Русской православной церкви (РПЦ). По мнению собеседника агентства, вынесенный подсудимому приговор — 13 лет колонии строгого режима — соответствует тяжести его деяния.

В РПЦ выразили надежду, что осужденный раскается в совершенном поступке.

«Несмотря на тяжесть совершенного им преступления, мы верим, что его жизнь на этом не закончена и его участь лучше, чем участь тех, кто покончил жизнь самоубийством при совершении подобных нападений или был ликвидирован правоохранительными органами», — отметил собеседник издания.

Сегодня Серпуховский городской суд вынес решение по делу о взрыве на территории монастыря. Молодому человеку дали 13 лет колонии строгого режима, а также ограничили свободу сроком на год.