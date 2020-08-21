РПЦ отреагировала на превращение монастыря Хора в мечеть в Турции

Власти Турции не выполняют своих обещаний по поводу сохранения свободного доступа к культурным ценностям собора Святой Софии, они показывают «презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям».

С таким заявлением выступил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. Его слова привело РИА «Новости». Так он отреагировал на решение Анкары превратить в мечеть монастырь Хора в Стамбуле.

«По-видимому, турецкое руководство готово и далее последовательно игнорировать чуждую его пониманию мировую ценность наследия покоренной Византии, демонстрировать человечеству презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям», — заявил Балашов.

По его мнению, все это не способствует пониманию, сотрудничеству и дружбе между народами, написала газета «Взгляд». Также решение властей не поможет установить мир и взаимоуважение между последователями различных религий.

На практике не исполняются обещания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который был намерен сохранить свободный доступ к культурным ценностям собора Святой Софии. По словам замглавы ОВЦС, бесценные мозаики закрыты для обзора в течение всего дня. Женщинам нельзя свободно посещать храм, обращенный в мечеть. Поэтому они не могут посмотреть главные культурные ценности древнего собора.

Русское православие преемственно восприняло духовные и культурные ценности Константинопольской церкви-матери, напомнил Балашов. Поэтому в РПЦ со скорбью смотрят, как сейчас «скрываются во мраке последние материальные следы великой некогда цивилизации».