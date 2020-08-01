РПЦ отметит память святого Серафима Саровского в ограниченном режиме

В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре в Нижегородской области 1 августа православные христиане отметят день памяти преподобного Серафима Саровского, одного из самых почитаемых в народе святых.

Как сообщили в Нижегородской епархии РПЦ, на Соборной площади состоится Божественная литургия. В связи со сложной эпидемической обстановкой торжества пройдут в режиме ограниченного присутствия гостей и паломников.

«В соответствии с предписанием Роспотребнадзора, 24 июля снят карантин с села Дивеево. Несмотря на это, угроза заражения сохраняется по причине присутствия в одном месте людей из разных регионов страны и других государств», — говорится в сообщении епархии.

Поэтому в РПЦ призвали паломников проявить христианское терпение и благоразумие, а также следовать всем санитарным и противоэпидемическим требованиям. В этом году не будет развернут традиционный палаточный лагерь в селе Дивеево. Приезжие должны иметь при себе справки об отсутствии коронавируса и подтверждение бронирования гостиниц.

Прямую трансляцию богослужений из Дивеева можно будет посмотреть на телеканалах НТВ, «Время Н», «Союз», «Спас», а также в Сети на сайтах Нижегородской митрополии, Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, ИА «Время Н», портале «серафим.рф».

Серафим Саровский (в миру Прохор Мошнин) родился в 1759 году. Он основал Серафимо-Дивеевский женский монастырь. 1 августа празднуется обретение нетленных мощей преподобного, которое произошло через 70 лет после его смерти.

В середине июля в Екатеринбург состоялся Царский крестный ход памяти последнего русского императора Николая II и его семьи. В нем приняли участие около десяти тысяч человек.