РПЦ отказалась от поминовения Александрийского патриарха

«Подтвердить невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним», — говорится в постановлении Синода РПЦ.

По словам Лейгоды, признание Феодором II украинских раскольников противоречит его же заявлениям в поддержку канонической Украинской православной церкви. Своим поступком Александрийский патриарх официально признал ПЦУ в качестве религиозной единицы.

По этой причине деятельность представительства Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле приостанавливается. А представительство патриарха Московского и всея Руси при патриархе Александрийском теперь нужно преобразовать в приход Русской православной церкви в Каире.

При этом священнослужитель призвал сохранить церковное общение с архиереями Александрийской православной церкви. Исключениями будут те, кто уже поддержал или в будущем встанет на сторону легализации украинского раскола.

Заседание прошло в Москве. Решение патриарха Кирилла основано на том, что Россия считает ПЦУ неканонической и нелегитимной. Ранее ПЦУ признал Каир. Москва приняла эту новость с тяжелым сердцем, отметил Легойда.

Неделей ранее патриарх Кирилл по той же причине отказался упоминать имя главы Элладской православной церкви архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II. О своем решении он рассказал во время литургии в храме Христа Спасителя 3 ноября.