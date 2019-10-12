РПЦ осудила мусульманское многоженство

В Русской православной церкви (РПЦ) выступили против предложения мусульманских муфтиев ввести многоженство в тех регионах России, где большинство исповедует ислам. Многоженство нарушает Божественный закон.

«Многоженство с нашей точки зрения является нарушением этого Богом установленного закона, о котором в Библии говорится, что „…оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое в плоть едину“», — сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Эти слова прозвучали в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

«Это было еще в Российской империи». Богослов Кураев ответил на предложение ввести многоженство Подробнее

Священник высказал искреннее недоумение — как в освященный Господом брачный союз двух любящих людей «присоединять» кого-то еще. По словам Илариона, православие настаивает, что брак — это союз между одним мужчиной и одной женщиной. Этот союз любящие люди создают с целью рождения и воспитания детей.

Да и страна не готова к многоженству, — добавил священник. По его мнению, ни народ, ни власти не готовы разрешить полигамные браки. Кроме того, федеральные законы действуют по всей России, и если отдельные регионы будут принимать решения, которые противоречат общероссийскому законодательству, то Россия быстро станет «Соединенными Штатами России».

«У нас в каждом штате будет свой закон, у нас в каждом штате будет свое законодательство, где-то у нас будет шариат, а где-то у нас будет обычный суд», — добавил Иларион.

С предложением разрешить и узаконить в отдельных районах России многоженство 25 сентября выступил глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Такая мера, по мнению мусульманского деятеля, позволит решить демографические проблемы и защитить права женщин — в частности, вторых жен. Предложение Гайнутдина поддержал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Ислам разрешает мусульманину иметь до четырех жен. При этом правоверный должен ко всем супругам относиться с одинаковой любовью и иметь возможность достойно содержать всех своих женщин. Впрочем, основные авраамические религии мира — православие, ислам, иудаизм — категорически осуждают внебрачные любовные связи.