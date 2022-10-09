РПЦ опровергла слухи об ухудшении здоровья патриарха Кирилла | 360°

Общество 09 октября 2022, 12:18 Поделиться Telegram

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Viber РПЦ опровергла слухи об ухудшении здоровья патриарха Кирилла Врио главы пресс-службы патриарха Кирилла Легойда опроверг слухи об ухудшении его здоровья Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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Патриарх Кирилл чувствует себя нормально, сообщения об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности, написал в Telegram-канале врио главы его пресс-службы, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он призвал доверять только проверенной информации.

«Якобы новости. Новый жанр такой. Все у патриарха хорошо, не дождетесь. Пользуйтесь только проверенными источниками информации», — заявил Владимир Легойда. Так он прокомментировал новость, опубликованную в Telegram-канале BRIEF. Источники автора публикации сообщили о якобы ухудшении здоровья патриарха Кирилла.

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В конце сентября он заразился коронавирусом. Владимир Легойда тогда сообщил об отмене всех мероприятий с участием патриарха. По словам председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, епископ РПЦ находился в удовлетворительном состоянии, но заболевание протекало с выраженными симптомами. Патриарху Кириллу необходимо было соблюдать постельный режим.

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