РПЦ одобрила идею ограничить доступ к порнографии в интернете для несовершеннолетних

Главный радиочастотный центр (подведомственный Роскомнадзору) предложил разделить порнографический контент на «незаконный» и «незапрещенный законом». Последний хотят сделать доступным только для совершеннолетних. Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что РПЦ поддерживает такую инициативу.

«Мы считаем, что идея защиты детей от вредоносного контента — это абсолютно нравственная и оправданная идея, потому что дети не могут сами принимать решения, поэтому мир взрослых людей должен защитить их от негативной информации, в том числе в сети интернет. Это касается не только порнографии, это касается и суицидального контента, и контента, связанного с пропагандой наркотиков и со всем остальным, что разрушает целостность человеческой личности», — сказал Кипшидзе.

Инициатива Главного радиочастотного центра предполагает, что доступ к «не запрещенному законом» порнографическому контенту можно будет получить только после подтверждения совершеннолетнего возраста через портал госуслуг.