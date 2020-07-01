РПЦ объяснила, во что превратилось движение Black Lives Matter

Движение Black Lives Matter в США, Великобритании и других странах становится антихристианским и антицивилизационным, считают в РПЦ. По мнению церкви, акция превратилась в борьбу за главенство.

«То, что весь этот BLM приобретает целенаправленно антихристианский и антицивилизационный характер, становится все более очевидным», — написал епископ Савва в своем Telegram-канале, таким образом комментируя информацию, что статую императора Константина Великого могут деконструировать из-за «прославления рабства» правителем. Сам Константин Великий утвердил христианство в Римской империи и причислен к лику святых Православной церковью, а также почитается как «равноапостольный император».

Священнослужитель добавил, что к борьбе за попранные права движение никак не относится, так как тут речь про главенство той или расы в человечестве.

Все началось со слов архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, который сказал, что статуи в Кентерберийском соборе и Вестминстерском аббатстве изучат очень внимательно на предмет того, стоит ли их оставить. Заявление Уэлби сделал на фоне протестов активистов движения Black Lives Matter.