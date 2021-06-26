РПЦ объяснила свою позицию по аборту после изнасилования

В Русской православной церкви считают, что беременность после изнасилования не повод для аборта. С точки зрения РПЦ каждая человеческая жизнь имеет абсолютную ценность. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Мнение церкви заключается в том, что даже если девушка забеременела в результате изнасилования, — это не причина для того, чтобы делать аборт. <…> С точки зрения церкви каждая человеческая жизнь имеет абсолютную ценность вне зависимости от того, при каких обстоятельствах произошло зачатие», — ответил митрополит на вопрос телезрительницы.

По словам Илариона, у РПЦ есть опыт работы с женщинами, которые после изнасилования рожали детей, которые принесли им счастье. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению заявил, что оказавшиеся в сложной жизненной ситуации беременные могут обратиться за любой помощью в церковные кризисные центры. В России их открыли более 70.

Он призвал женщин вместо абортов отдавать детей церкви.