РПЦ обещала помочь всем пострадавшим при взрыве в Серпуховском монастыре

Русская православная церковь заявила о всестороннем содействии всем, кто пострадал при взрыве во Введенском монастыре в Серпухове. По словам главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, все обстоятельства будут проверены.

«Выражаю искренние сочувствие всем пострадавшим во время трагического происшествия во Введенском Владычном монастыре в Серпухове. <…> Все обстоятельства произошедшего проверяются, церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он добавил, что церковь работает с трудными подростками и будет продолжать эту работу и дальше.

Ранее стало известно, что 18-летний парень, который привел в действие взрывное устройство около Серпуховского монастыря, был тяжело болен и одинок — так рассказал его бывший тренер. Его поведение не было конфликтным и проблемным до этого, но друзей у него практически не наблюдалось. В прошлом этот юноша сам был учеником церковной школы при монастыре.

У одного 17-летнего подростка, пострадавшего при взрыве, обнаружена травма ноги, а у другого — ожог. Остальные пострадавшие обратились к врачам с ушибами, ссадинами и реакцией на стресс. Сам взрывавший в итоге умер от сильной потери крови.