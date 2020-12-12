Он отметил, что пока не слышал предложения заменить традиционную лжицу для причащения на одноразовые ложки. Иларион отметил, что введение такой нормы приведет к дополнительным трудностям. Потому что одноразовые ложки придется утилизировать. Кроме того, неизвестно сколько их понадобится, потому что на каждую церемонию причащения приходит разное количество народа.

«Мы понимаем, что святые дары сами по себе, плоть и кровь Христовы, не могут быть источником заражения, <…> но, с другой стороны, мы сознаем, что не можем обезопасить священные сосуды, в которых хранятся или при помощи которых преподаются святые дары», — заявил он.

Он напомнил, что сейчас священники действуют согласно инструкции, которую в марте утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Священный синод. Новые правила отменили целование чаши, а лжицу, из которой причащаются верующие каждый раз сначала протирают дезинфицирующим платком и окунают в спирт или горячую воду.

Как сообщило Ura.ru, за минувшие сутки в России зарегистрировали 28 137 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 448 меньше, чем днем ранее. Из числа выявленных носителей 18,4% не имели никаких симптомов заболевания. Выздоровели за сутки 26 118 человек. Количество летальных исходов составило 560 случаев.